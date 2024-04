NXT 16.04.2024 Il laccio dei pantaloni della discordia

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Ciao Bro di Zona Wrestling, dopo aver salutato settimana scorsa Bron Breakker(a telecamere spente) oggi forse toccherà a Carmelo Hayes, così NXT avrà perso ufficialmente 3 dei suoi 4 pilastrivera New Era col solo Tony D rimasto a difendere il forte, il quale farà ritorno in questa puntata. Addentriamoci nella gabbia. Dijak vs Noam Dar(W/Meta Four) (4 / 5) Il match inizia con qualcosa di simpatico, Dijak che lancia la propria maglietta sugli spalti ma il lancio gli esce corto e finisce solo fuori dal ring, proprio ai piediprima fila coi fan che non possono raggiungerla e sono visibilmente tristi per ciò, Noam punta sulla furbizia attaccando l’avversario sulle giunture e con diverse sottomissioni, notevole la Big Clothesline di Dijak usando la terza corda come un trampolino, quest’uomo sfida le leggi...