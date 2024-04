Nuovo Ruggi | rischio nuova incompiuta per Bicchielli

Leggi tutta la notizia su anteprima24

"Sarà l'ennesima opera incompiuta": con queste parole il deputato di Noi Moderati, l'onorevole Pino Bicchielli ha commentato la notizia della decisione del Consiglio di Stato di annullare completamente la prima gara bandita dalla regione Campania per la realizzazione del nuovo ospedale di Salerno. "Si allungano i tempi per la realizzazione del nuovo ospedale e, ancora una volta, si mette nero su bianco l'incapacità della Regione Campania di procedere all'affidamento dei lavori con una gara da rifare dopo le anomalie riscontrate dal Tar e confermate dal Consiglio di Stato – ha detto il vice presidente di Noi Moderati alla Camera dei Deputati-Parlare oggi di un ospedale da costruire da zero è quanto mai inopportuno alla luce della profonda crisi che vivono ...