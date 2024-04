Nuoto | Cus brillante a Riccione e nelle finali a squadre esordienti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Settimana densa di appuntamenti sportivi quella degli agonisti del Cus Ferrara, chiamati a competere su più fronti.ha ospitato i “criteria” didove i 30 atleti più forti in Italia per annata, si sono sfidati in vasca da 25 metri ed il Cus era rappresentato da Anastasia Pasti ed Emanuele Moscato. Anastasia Pasti si piazza undicesima nei 50 farfalla, dodicesima nei 200 delfino ed entra - con il proprio personale nei 100 farfalla - nella top 10 nazionale chiudendo 8^. Gara bellissima dove Anastasia con grinta e coraggio, lotta per la medaglia fino agli ultimi metri con 8 ragazze racchiuse in 6 decimi di secondo, ritrovando quella sicurezza che in questa stagione faticava ad uscire. Buoni piazzamenti per lei anche nei 50 e 100 dorso. Ottima la prova di Emanuele Moscato nei 50 dorso, dove sfiora il podio chiudendo ...