Non tutti i video vengono per nuocere

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Avevo avvisato una settimana fa: ilpost All In poteva essere un autogol importante. E lo è stato. In un colpo solo, la AEW ha rilanciato CM Punk presso il proprio pubblico (che l’aveva rigettato, negli ultimi periodi) e gli ha dato materiale da sfruttare in WWE. La figuraccia è stata di. Colpendo in particolar modo Tony Khan, rappresentante dii mali della AEW. Però. Però noni maliper. In questo caso, non. Perché questa figuraccia espone la compagnia alla necessità di resettare tutto e aprire (finalmente) una nuova fase. Aiutata anche dal crollo che quanto accaduto ha avuto. Il pubblico è stato in grado, infatti, di andare oltre la singola controversia. Nei giorni successivi, il ...