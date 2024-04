Non sono finanziabili Case green | l' attacco di Calenda

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 17 aprile 2024) «Senza l'energia nucleare non abbiamo nessuna possibilità di raggiungere l'obiettivo di emissioni zero. E oggi in Europa è considerata un'energia verde a tutti gli effetti». Lo afferma Carloin una intervista al Corriere della Sera. «Le energie rinnovabili noncostanti come il nucleare,intermittenti. Non ci assicurano l'obiettivo» e «oggi le scorie di una centrale nuclearegrandi quanto un bidone. Il nucleare è un problema soltanto in Italia. La Germania grazie al nucleare emette tre volte di meno». Inoltre sostiene che ilDeal per «come è costruito non solo non è fattibile in termini di obiettivi ma anche per alcuni provvedimenti: le. Costano 600 miliardi, non. Nessuno ha ...