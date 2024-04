“Non ho paura di Mirko” Federico Massaro | la confessione su Perla dopo il Grande Fratello

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Ladiai seguaci delarriva adesso: “Sì, mi piace. Se hodi? Sono un uomo libero”. A quasi un mese dalla finale l’ex concorrente racconta ciò che prova per la vincitrice dell’ultima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Il modello milanese ha vuotata il sacco via social, rispondendo ad alcune domande che gli hanno rivolto i follower sulla sua esperienza nella casa più spiata d’Italia e sul suo rapporto con i suo ex compagni di viaggio adesso che è tutto finito. Come sanno i seguaci del, trac’è stato un rapporto complesso all’interno della casa. Nell’ultimo periodo ...

Il centrocampista del C Agli ari è tornato sulla decisione di rivelare il suo orientamento sessuale un anno fa (golssip)

"Non bisogna avere paura dell' Autonomia differenziata. Con Agenda Sud per la prima volta nella storia della scuola italiana, abbiamo lanciato un grande piano strategico investendo oltre 325 milioni ... (orizzontescuola)

“Sono gay e non voglio più nascondermi”. Con queste parole Jakub Jankto , centrocampista del Cagliari, aveva fatto coming out dichiarando la propria omosessuali tà poco più di un anno fa. Un annuncio ... (ilfattoquotidiano)

Verona, l’impresa di Alessandro, in porta senza un braccio: «Non ho preso nemmeno un gol» - Noi della Valdadige non eravamo proprio i favoriti. Io avevo paura di fare brutta figura, di non farcela a difendere la porta. Ce l’ho messa tutta, ed è andata. Credo sia stata la giornata più ...mattinopadova.gelocal

paura a Diamante, ausiliare del traffico aggredito con un'accetta: “Sono ancora sotto choc”. Il vicesindaco: “Inaccettabile” - Minacciato con un'accetta durante l'esercizio delle proprie funzioni . È accaduto, nel comune di Diamante , a Salvatore Baronelli, professione ausiliare del ...cosenza.gazzettadelsud

Pnrr, Ricciardi (M5S): “Si è creato un clima di paura per spingere il ‘bisogno di armarsi’. Va tutto bene” - “Non stupisce che il Governo abbia dato parere contrario” all’ordine del giorno che chiedeva di non destinare risorse del Pnrr a favore dell’industria della difesa per la produzione di armamenti. “Qua ...ilfattoquotidiano