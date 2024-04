Non ho dimenticato il post | ho i brividi | Storace inchioda Di Cesare Come replica

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Ilpubblicato dalla docente universitaria Donatella Diall'indomani della morte dell'ex Br Barbara Balzerani ha scatenato un vero e proprio caos. Decine di reazioni e una valanga di sgomento hanno travolto il profilo della professoressa di Filosofia teoretica dell'Università La Sapienza di Roma. "La tua rivoluzione è stata anche la mia. Le vie diverse non cancellano le idee. Con malincuore un addio alla compagna Luna", aveva scritto per salutare l'ex primula rossa mai pentita. Ma non è tutto. Nel corso della puntata del 18 aprile di Dimartedì, Diha definito il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida “neohitleriano”. Parole, queste, che le sono costate una querela per diffamazione. Di questo si è dibattuto a Dimartedì, il programma di politica e di attualità condotto da Giovanni Floris. Dopo aver ...