Non funziona app BancoPosta oggi 17 aprile | problemi anche per app Postepay

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Purtroppo in questo mercoledì 17nonl’appe lo stesso discorso vale (almeno in parte9 per l’app. Le difficoltà di scena sono molto serie, visto che le principali funzioni del servizio sono inibite perché non disponibili. In pratica, l’appnonquest’, da subito dopo le ore 11. Le anomalie si sono manifestate come segue: in pratica, accade che all’inserimento del codice corretto di accesso allo strumento si visualizza un messaggio relativo al servizio non disponibile. La situazione resta la stessa nonosytante i numerosi tentativi, sia che si parli di applicazione mobile per dispositivi Android sia che il discorso riguardi i dispositivi con OS iOS e dunque iPhone e iPad. Se non...