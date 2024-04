Non è solo un derby | quanto vale questo Inter-Milan

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Isi sa sono partite speciali e la loro essenza va ben oltre la posta in palio nel singolo match. Il fascino di queste sfide risiede anche nel fatto che spesso e volentieri sfuggono ad ogni pronostico rappresentando il più delle volte un importante crocevia stagionale per i contendenti. La stracittadina dio, che andrà in scena lunedì prossimo (22 aprile) alla Scala del Calcio (giornata numero 33 della Serie A), non farà eccezione in tal senso e si caratterizzerà per un peso specifico ben superiore rispetto a quello di un“tradizionale”.ci arrivano rispettivamente da prima e seconda della classe con la Beneamata a +14 sul Diavolo ed in tasca il primo match point stagionale; in caso di vittoria nelinfatti i nerazzurri salirebbero a +17 sui ...