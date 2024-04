Non connesso o nessuna connessione disponibile | come risolvere

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Quante volte sarà successo di non riuscire a navigare in Internet sul PC per un errore generico di rete o perché l'icona di rete su Windows indicata sommariamente "Nona Internet", senza specificare in maniera precisa cosa non funziona sul nostro computer. Se anche voi siete capitati in uno scenario del genere vediamo insiemeripristinare laInternet in caso di connettività limitata o assente sul vostro PC, così da poter riprendere il lavoro dove l'avevamo lasciato e poter aprire la pagina Web che volevamo visitare prima del blocco o dell'errore. LEGGI ANCHE -> Led rosso modem (Internet assente): cosa fare prima di chiamare l'assistenza 1) Cambio server DNS Uno dei problemi più comuni con le connessioni Internet riguarda la mancata risposta dei ...