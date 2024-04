“Non c’è più” Scoppia il caso ad Amici 23 | l’allievo di punta è uscito | “Cosa gli è successo”

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Sono giorni che tra Twitter ed Instagram sembra non si faccia altro che polemizzare riguardo23 e le ultime decisioni prese dalla produzione. Come quella di tenere in gioco Gaia, nonostante le stampelle, ingaggiando una ‘sostituta’. Fatto sta che, in tutto ciò, molti non si erano accorti di Holden. Dov’è finito? È diverso tempo che il cantante, figlio d’arte del chitarrista Marco Carta che è a sua volta marito di Laura Pausini, non compare praticamente mai nella casa di23. Una stranezza che va ad aggiungersi alle altre e i telespettatori cominciano a sentirsi confusi e persino traditi. Che fine ha fatto Holden, come sta?23, è giallo su Holden: che fine ha fatto? Il pubblico è molto infastidito anche a causa della mancata eliminazione durante l’ultimo Serale. Lil Jolie e Sarah erano finite al ...