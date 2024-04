"Noi pronti a tutti i livelli". L'Iran si prepara allo scontro totale con Israele

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Le forze di Teheran si dichiarano pronte a ogni tipo di scenario. Raisi, dal pulpito dell'annuale parata dell'esercito, minaccia la riposta "massiccia e dura" in caso di invasione, seppur "minima"

(Adnkronos) – “Eccoci qui, a incontrarci in un luogo ricco di significati etici e di grande valore storico. Svolgere qui la nostra assemblea nazionale non è stato casuale. Come non è casuale il tema ... (webmagazine24)

Firenze, 12 aprile 2024 - “Tenere aperte le scuole d’estate? Sarebbe bellissimo, sia per venire incontro alle necessità dei genitori che per offrire un’alternativa sana ai ragazzi”. I dirigenti ... (lanazione)

Il premier israeliano: “Faremo del male a chi ci farà del male”. Londra e Parigi condannano attacco “sconsiderato” di Teheran . Che fa sapere: “Con questa azione militare la questione per noi è ... (ilfattoquotidiano)

Teheran: 'pronti a colpire i nemici con i jet supersonici russi' - Teheran ha evacuato le sue basi in Siria. Gli Stati Uniti hanno imposto nuove sanzioni. Baerbock e Cameron in Israele, Herzog li ringrazia. Le sirene di allarme anti razzi hanno ripreso a suonare nel ...ansa

Tajani al Forum ANSA: 'pronti all'invio di truppe se nascesse lo Stato palestinese' - Il ministro Tajani: 'Il governo italiano fortemente impegnato per la pace'. 'Impedire che il conflitto si allarghi'. 'Dialogo forte con l'Anp per lavorare ai due Stati, unica strada per la stabilità r ...ansa

Romulea ai play off, Decataldo: "Siamo molto contenti e pronti per ciò che verrà" - Il tecnico amaranto oro commenta la qualificazione alle fasi finali arrivata grazie al successo di domenica in casa contro l'Ottavia ...gazzettaregionale