No rischio esplosione Ma di una fiammata molto più ampia

(Di mercoledì 17 aprile 2024) L’interrogativo è d’obbligo. Alla luce di quanto successo, il distributore Coil sarebbe potuto esplodere? Le conseguenze, anche per le abitazioni circostanti del quartiere darsena, ma anche per automobilisti, passanti e lavoratori delle attività limitrofe, avrebbero potuto essere più pesanti? Lo abbiamo chiesto al comandante provinciale dei vigili del fuoco, Antonio Petitto (foto). Comandante, è mancato l’innesco, tipo presenza di gas? Per questo non è saltato in aria tutto? "L’innesco c’è stato: è l’accendino e la carta cui è stato dato fuoco. Il tema è un altro. A bruciare non è la benzina, ma il vapore che la benzina genera e si miscela con l’aria. Ciò crea una nube di vapore che si disperde nell’aria. Più grande è la nube di vapore, più grande è l’incendio che ne deriva". E in questo caso cos’è successo? "Quell’uomo ha dato subito fuoco alla benzina rovesciata a terra, la ...