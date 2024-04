Nissan Qashqai si rifà il look con il nuovo modello

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di mercoledì 17 aprile 2024) La casa giapponese svela ilSUVche presenta un restyling completo dello storicoLa casa automobilistica giapponese ha svelato la nuova2024 puntando su un restyling sia esternamente che internamente.continua ad essere il punto di riferimento per quanto riguarda le crossover di segmento C per il mercato italiano, con quasi più di 7.000 esemplari venduti nel primo trimestre del 2024. A poco più di tre anni dal lancio deldi terza generazione, il marchio nipponico cambia il concept di quest’auto. Partendo dall’inquadrare le differenze con i modelli precedenti si nota subito un cambio radicale nel frontale doveabbandona ...