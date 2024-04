Niente marijuana all’Oktoberfest | il governo tedesco vieta la cannabis alla festa della birra anche se è legale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Nonostante la recente legalizzazionein Germania, chi sperava di accendere uno spinellodi quest’anno dovrà fare i conti con una delusione. Ilbavarese ha infatti deciso dire il consumo dinei birrifici all’aperto, nei festival pubblici e sulle terrazze dei ristoranti. La mossa, sostenuta dal partito conservatore CSU, mira a “limitare il consumo pubblico dinonostante la pericolosa legge di legalizzazione delfederale”, come riportato in una dichiarazione ufficiale. Un frenoper tutelare le famiglie e i minori “Un festival familiare come l’Oktoberfest e il consumo dinon vanno d’accordo”, ha affermato Clemens ...