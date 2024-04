Nicola Peltz ha commentato l’armadio della suocera Victoria Beckham così

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di mercoledì 17 aprile 2024)a soli 29 anni ha ottenuto molto più di un matrimonio quando ha pronunciato il fatidico “sì” a Brooklyn, figliocelebre stilista ed ex Spice Girle dell’ex star del calcio David. Ha conquistato un accesso privilegiato a uno dei tesori più ambiti del mondomoda:di. Il recente matrimonio trae Brooklyn non solo ha unito due famiglie influenti, ma ha anche aperto le porte a un mondo di stile e glamour senza pari. Da quando è entrata a far partefamiglianon ha perso l’occasione di esplorare l’immensa collezione di abbigliamento e accessori ...