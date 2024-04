NeXt Economia e la UCID: parte la collaborazione verso la sostenibilità integrale in azienda - Roma, 17 Aprile 2024 - La rete NeXt Nuova Economia per Tutti Aps Ets e l’Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti siglano un protocollo d’intesa, per implementare la sostenibilità integrale all’inter ...adnkronos

euroAtlantic Announces Management Changes and New Capital Injection - (“euroAtlantic”, “EAA” or “the Company”), the Portuguese aircraft wet-leasing and charter business, today announces that Stewart Higginson has been appointed CEO and Chair of euroAtlantic and will be ...ansa

L’asse tra Draghi e Letta per forgiare l’Europa di domani - Sono due grandi ex, uno quasi giovane, uno quasi anziano, ma sono due ex presidenti del Consiglio italiani ai quale ...eunews