New Rimini ai nastri di partenza | Noi neopromossi | ma ambiziosi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) La Serie A 2024 si avvicina a grandi passi e Newscalda i motori per un ritorno tanto atteso. Sabato i Pirati saranno a Parma, in casa del Crocetta, e la curiosità è tanta per vedere l’effetto che fa e per misurarsi con un girone C oggettivamente molto complicato. Assieme a New, oltre a Crocetta, ecco anche Cagliari, Rovigo, Ronchi e Padova. "Un girone di ferro – è il commento del general manager, Mario Chiarini –. Sono tutte squadre attrezzate, strutturate, che cercheranno di puntare a quel primo posto che consentirebbe di avere accesso agli spareggi per fare i quarti playoff". Per i raggruppamenti B, C, D ed E il percorso è identico: la prima avrà accesso agli spareggi per misurarsi con le big nei playoff, mentre tutte le altre saranno redistribuite in tre gironi, con gare di sola andata al termine delle quali le ultime si giocheranno ...