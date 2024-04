Netanyahu | Accetto consigli | decido io

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 17 aprile 2024) 16.05 "Apprezzo tutti i tipi di suggerimenti e, ma voglio che sia chiaro: prenderemo le nostre decisioni e lo Stato di Israele farà tutto il necessario per difendersi". Lo ha detto il premier israelianocommentando i suoi incontri coi ministri degli Esteri di Regno Unito e Germania e il colloquio col premier britannico Sunak. In una nota dell'ufficio del premier si esprime ringraziamento per "il sostegno inequivocabile e per la posizione dei Paesi in una difesa senza precedenti contro l'attacco dell'Iran a Israele".