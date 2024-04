Netanyahu a Gb e Germania | abbiamo diritto all' autodifesa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) "Israele si riserva ilall'". Lo ha detto il premier Benyaminincontrando i ministri degli Esteri di Gb eche ha ringraziato per il loro sostegno "inequivoco" allo Stato ebraico e per la posizione dei loro rispettivi Paesi nella difesa contro l'attacco senza precedenti dell'Iran a Israele. In precedenza sia Cameron sia Baerbock avevano chiesto di evitare escalation con Teheran.