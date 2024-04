Nessun italiano nei primi 30 del ranking UCI di ciclismo. Comanda Pogacar

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 17 aprile 2024) La stagione internazionale delsu strada di alto livello è ormai entrata definitivamente nel vivo con lo svolgimento delle varie Classiche del Nord Europa in attesa di affrontare tra poche settimane la prima grande corsa a tappe dell’anno, il Giro d’Italia. I risultati dell’ultima settimana non sono stati particolarmente esaltanti in campo maschile per i colori azzurri, come dimostra l’aggiornamento di ieri delUCI. Al comando c’è sempre il fenomeno sloveno Tadeja quota 6158 punti davanti al danese Jonas Vingegaard e al belga Remco Evenepoel. Nella top30 non troviamo, infatti il primo dei nostri portacolori in classifica è Luca Mozzato in 38ma posizione con 1627 punti. Un po’ più distanti Jonathan Milan 45° e Filippo Ganna 46°.a ...