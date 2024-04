Neonata prematura dichiarata morta | la battezzano e “torna in vita”

(Di mercoledì 17 aprile 2024) In un evento che sta suscitando ampio stupore e riflessioni, unaè statamiracolosamenteta indurante il suo funerale a Ciudad del Este, in Paraguay. La piccola, natamente a 32 settimane a causa di complicazioni respiratorie della madre, era statasubito dopo il parto cesareo. L’ospedale aveva consegnato il corpo della bambina ai genitori, che avevano organizzato una veglia funebre ristretta. Durante la cerimonia, il padre, Ignacio Medina Vega, ha assistito a quello che ha definito un “miracolo divino”: dopo essere stata cosparsa di acqua santa, laha iniziato a muovere la testa, mostrando segni di. “Quando lo zio è arrivato per dirle ...

Bimba nata prematura e dichiarata morta "ritorna in vita" dopo il battesimo: «Un miracolo, stavamo per seppellirla viva» - Un vero e proprio «miracolo divino» per due giovani genitori, che hanno visto la loro Neonata prematura «ritornare in vita» dopo averla battezzata ...leggo

Neonato prematuro estubato a Foggia con tecnica innovativa - Un bambino nato prematuro a ventiquattro settimane (a fine gennaio) con un peso di 780 grammi, operato per peritonite meconiale prenatale e rimasto in ventilazione meccanica invasiva per 43 giorni con ...trmtv

Bimbo prematuro estubato a Foggia con tecnica innovativa - Un bambino nato prematuro a ventiquattro settimane (a fine gennaio) con un peso di 780 grammi, operato per peritonite meconiale prenatale e rimasto in ventilazione meccanica invasiva per 43 ...quotidianodipuglia