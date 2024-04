Nella mente di Elon Musk

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 17 aprile 2024) L’intelligenza artificiale e quella naturale (ma «aumentata» da un chip). La conquista dello spazio e gli affari redditizi sulla Terra. I proclami via social e l’appoggio a Trump. Così l’uomo più controverso del momento impone la sua visione. O lo si ama, oppure lo si odia. Il mondo non usa mezze misure con. Non può essere che così, del resto, per il più controverso degli imprenditori: un uomo tanto geniale quanto scandaloso, che a 52 anni dispone di mezzi economici e di arsenali tecnologici che lo rendono più potente di tanti Stati; un miliardario che opera in campi politicarilevanti come le comunicazioni satellitari o le auto elettriche, ed eticadelicati come la chirurgia neuronale, la robotica, l’intelligenza artificiale, l’esplorazione spaziale... E infatti ha destato entusiasmo, e insieme ...