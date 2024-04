Negozi | auto e ville incendiate | i clan della Sibaritide alzano il tiro L’ultimo caso | un bar bruciato nel giorno del funerale del titolare

(Di mercoledì 17 aprile 2024) La sensazione è che, dopo i colpi inferti dalla Dda negli ultimi anni alle cosche, izona hanno bisogno di soldi e per averli sono disposti a colpire un esercizio commerciale neldeldel suo. È avvenuto ieri a Marina di Sibari, nel comune di Cassano allo Ionio in provincia di Cosenza, dove è stato incendiato il secondo locale in meno di un mese. Stavolta è toccato allo storico bar-pasticceria “Martucci” che si trova nella piazzetta principalelocalità turistica. A poche ore daldel fondatore dell’attività commerciale, Matteo Martucci scomparso l’altro ieri a 77 anni, i suoi familiari hanno dovuto fare i conti pure con l’incendio che ha provocato notevoli danni al bar- ...

Abbandona il cane dentro l' auto e si allontana per più di due ore. animale salvato da dipendenti di un barbiere L'articolo Marano , lascia il cane in auto per più di due ore: animale salvato da ... (teleclubitalia)

Un 23enne ha Prova to a rapinare un negozio di un supermercato di Sesto San Giovanni (Milano) armato di coltelli e catene per auto . I carabinieri lo hanno bloccato mentre Prova va a scappare.Continua ... (fanpage)

auto cannibalizzata in via della Farnesina - Spiacevole sorpresa questa mattina per il proprietario di un’auto che è stata letteralmente cannibalizzata durante la notte fra lunedì 15 e martedì 16 ...vignaclarablog

auto, Fusilli (Renault): "Su norme e materie prime Europa deve fare squadra" - 'In Europa dobbiamo fare squadra, a iniziare dalle case automobilistiche, ma non solo, anche governi e sindacati. Ogni anno l'Ue emette 7-8 regolamenti diversi che impattano sugli investimenti delle c ...adnkronos

AVERSA. Uomo tenta il suicidio in un Negozio con una coltellata all’addome - Questa mattina, martedì, durante il suo orario di lavoro AVERSA – Un 50enne, dipendente del Negozio di idraulica Rascato, in viale Europa, ha tentato il suicidio questa mattina, martedì, auto-infligge ...casertace