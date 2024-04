Negli Emirati mai così tanta pioggia in 75 anni | 18 morti in Oman per alluvione

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Dubai, 17 apr. (Adnkronos) - Oltre 250 millimetri diin meno di 24 ore, le precipitazioni più abbondanti degli ultimi 75. Con strade allagate, palme sradicate, facciate degli edifici distrutti e un uomo di 70che ha perso la vita dopo essere stato trascinato con la sua auto a Ras Al Khaimah. SuccedeArabi Uniti che, come si legge in una nota del governo, sono stati colpiti dalle piogge più forti dal 1949. La perturbazione si è poi spostata nella Penisola Arabica e verso il Golfo dell'. Ed è proprio inche il bilancio delle vittime delle inondazioni causate dalle piogge è più alto: almeno 18, come ha reso noto il Comitato nazionale per la gestione delle emergenze di Muscat. Tra loro anche studenti, come ha ...