NBA | risultati della notte 17 aprile | Lakers avanti col brivido | Warriors eliminati dai Kings nel play-in

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Si sono giocate questale prime due sfide di-in in NBA, in attesa del fine settimana che regalerà agli States l’inizio deioff che varranno il titolo più ambito. S’incrociano parecchie storie, continuazioni di ere, frustrazioni e, forse, la fine di un cerchio che la lega ha vissuto per 10 anni. I Los Angeles, nel confronto valevole per la testa di serie numero 7 a Ovest, e dunque per affrontare i Denver Nuggets, riescono a portare a casa un difficile testa a testa con i New Orleans Pelicans, sconfitti per 106-110 nonostante i 40 punti con 11 rimbalzi di Zion Williamson. Il suo destino, però, è beffardo: un problema alla gamba sinistra lo mette fuori gara a 3 minuti dalla fine, proprio quando era riuscito a trascinare i compagni a una rimonta partita dal -18 e soprattutto arrivata dopo il 34-16 nel ...