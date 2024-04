(Di mercoledì 17 aprile 2024) Per il secondo anno consecutivo i Los Angelessono il settimo seed della Western Conference. Dodici mesi fa la franchigia californiana riuscì a conquistare il primo-in in casa contro i Minnesota Timberwolves all’overtime, quest’anno invece LeBron James e compagni hanno dovuto vincere in trasferta, in quel di New. Dopo essersi imposti in Louisiana già domenica nell’ultimo match di regular season, iconcedono il bis imponendosi con lo score di 106-110 al termine di una partita per quasi tre quarti ben gestita, prima di complicarsi nei minuti finali. HIGHLIGHTS PELICANS-La squadra di Darvin Ham con un secondo quarto da 34 a 16 era inftti riuscita a creare un bel margine sugli avversari, prima di subire la rimonta dei Pelicans guidata da uno Zion Williamson da 40 punti, 11 ...

Si sono giocate questa notte le prime due sfide di play-in in NBA, in attesa del fine settimana che regalerà agli States l’inizio dei playoff che varranno il titolo più ambito. S’incrociano ... (oasport)

Gli Highlights video della sfida tra New Orleans Pelicans e Los Angeles Lakers , valevole per i Play-In della Western Conference della NBA 2023/ 2024 . Per il secondo anno consecutivo LeBron James e ... (sportface)

Play-in NBA: gioia LA Lakers, disperazione Golden State - LeBron James trascina i gialloviola ai Play-off: 110-106 ai danni dei Pelicans. Eliminati i Warriors dai Kings.sportal

NBA Play-In 2024: i Lakers vincono a New Orleans e volano ai Playoffs, Sacramento mette fine alla stagione di Golden State - Per il secondo anno consecutivo i Los Angeles Lakers sono il settimo seed della Western Conference. Dodici mesi fa la franchigia californiana riuscì a conquistare il primo Play-in in casa contro i Min ...sportface

NBA Lakers ai Playoff, Warriors out - I Los Angeles Lakers disputeranno i Playoff. LeBron James e soci hanno infatti vinto la sfida dei Play-in coi New Orleans Pelicans per 110-106 e così facendo andranno al primo turno della lotta per l’ ...bluewin.ch