Navalnaya | le prime parole ai media | “Hanno ucciso Alexej | mi faccio avanti io”

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Yulia, vedova del dissidente russo Aleksej Navalny, è diventata una figura centrale nella lotta per la giustizia e la resistenza contro il regime di Putin, dopo la tragica morte di suo marito in carcere il 16 febbraio scorso. In un’intervista rilasciata al settimanale “Time“, la prima dopo il decesso del marito,ha condiviso il suo dolore e il suo nuovo ruolo come leader emergente. Nonostante non ci fossero piani predefiniti per una successione dopo l’avvelenamento di Navalny da parte di agenti russi nel 2020, Yulia ha deciso di prendere le redini dell’opposizione. “Se pensavano che uccidere Navalny fosse la fine di tutto, si sbagliavano,” ha dichiarato con fermezza durante l’intervista. La sua determinazione si è manifestata chiaramente quando ha espresso il suo impegno a continuare la lotta: “Se...

Satya Nadella, Sakshi Malik, Ajay Banga among Time’s most influential people 2024. See list - Navalnaya has vowed to continue her husband’s fight for justice ... Giorgia Meloni: Italy's first female prime minister Meloni has been named one of the most influential leaders by the Times Magazine ...hindustantimes

Mohammed bin Abdulrahman Al Thani - Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, in his dual role as prime Minister and Foreign Minister, has ridden point on the turbulent negotiations that so far have produced a weeklong cease-fire ...time

Munich Security Conference 2024: Post-Cold War Optimism Belongs to the Past - This atmosphere was further intensified as when news broke, Yulia Navalnaya, the late politician's wife was ... Polish Foreign Minister Radoslaw Sikorski and Estonian prime Minister Kaja Kallas, one ...wyborcza.pl