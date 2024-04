(Di mercoledì 17 aprile 2024) (Adnkronos) – "Sicuramente laitaliana è un’eccellenza del Made in Italy nel mondo: i dati lo confermano dato che esportiamo dall’80% al 90%. È unche traina l’italiana con un indotto molto importante". Ad affermarlo è l'Amministratore DelegatodelS.p.A Fabioa margine dell’evento 'da diporto – Eccellenza

"Sicuramente la Nautica italiana è un’eccellenza del Made in Italy nel mondo: i dati lo confermano dato che esportiamo dall’80% al 90%. È un settore che traina l’ economia italiana con un indotto ... (sbircialanotizia)

Nautica, Planamente (Cantiere del Pardo): "E' un settore di traino per economia per export e lavoro" - 'Sicuramente la Nautica italiana è un’eccellenza del Made in Italy nel mondo: i dati lo confermano dato che esportiamo dall’80% al 90%. È un settore che traina l’economia italiana con un indotto molto ...adnkronos

Perché l’Arabia Saudita difende Israele (e Conte litiga con Schlein) - Le vicende di questi giorni, a cominciare del soccorso dell’Arabia Saudita a Gerusalemme nell’intercettamento dei 300 missili e droni scagliati dall’Iran contro Israele, appaiono spesso incomprensibil ...ilfattoquotidiano