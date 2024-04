Nautica | Gusmeroli Lega | “Settore chiave del Made in Italy che ci invidiano tutti”

(Adnkronos) – "Abbiamo fatto un’indagine conoscitiva sul Made in Italy, in particolare su valorizzazione e contraffazione e da lì è nata la legge sulla valorizzazione del Made in Italy. Questa ... (periodicodaily)

Roma, 17 apr. (Adnkronos) - "Abbiamo fatto un'indagine conoscitiva sul Made in Italy, in particolare su valorizzazione e contraffazione e da lì è nata la legge sulla valorizzazione del Made in Italy. ... (liberoquotidiano)