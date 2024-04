Nautica | eccellenza produttiva | figure professionali e nuovi fabbisogni

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Roma, 17 apr. (Adnkronos) – A Roma politica, istituzioni e filieraa confronto sulle nuove sfide dell’industriada diporto in tema di formazione e sostegno all’del Made in Italy nautico. Si è tenuta questa mattina a Roma, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, la tavola rotonda “da diporto:” organizzata da Confindustrianell’ambito delle iniziative della settimana del Made in Italy promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Nel suo saluto di indirizzo inviato ai partecipanti, il Ministro Urso ha ricordato che “il Governo è pienamente consapevole dell?importanza di ...