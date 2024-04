(Di mercoledì 17 aprile 2024) Roma, 17 apr. (Adnkronos) - A Roma politica, istituzioni e filieraa confronto sulle nuove sfide dell'industriada diporto in tema di formazione e sostegno all'del Made in Italy nautico. Si è tenuta questa mattina a Roma, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, la tavola rotonda "da diporto:" organizzata da Confindustrianell'ambito delle iniziative della settimana del Made in Italy promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Nel suo saluto di indirizzo inviato ai partecipanti, il Ministro Urso ha ricordato che "il Governo è pienamente consapevole dell'importanza di ...

Nautica: eccellenza produttiva, figure professionali e nuovi fabbisogni - A Roma politica, istituzioni e filiera produttiva a confronto sulle nuove sfide dell'industria Nautica da diporto in tema di formazione e sostegno all'eccellenza del Made in Italy nautico. Si è tenuta ...adnkronos

Nautica, Planamente (Cantiere del Pardo): “Settore eccellenza Made in Italy nel mondo" - 'Sicuramente la Nautica italiana è un’eccellenza del Made in Italy nel mondo: i dati lo confermano dato che esportiamo dall’80% al 90%. È un settore che traina l’economia italiana con un indotto molto ...adnkronos

Nautica, Gusmeroli (Lega): “Settore chiave del Made in Italy che ci invidiano tutti” - (Adnkronos) – "Abbiamo fatto un’indagine conoscitiva sul Made in Italy, in particolare su valorizzazione e contraffazione e da lì è nata la legge sulla valorizzazione del Made in Italy. Questa settima ...periodicodaily