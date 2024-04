Nautica | Cavo Noi Moderati | “Investire in formazione per sostenere settore centrale”

(Di mercoledì 17 aprile 2024) (Adnkronos) – "È importante celebrare il Made in Italy con un focus suldella, diventatoper valori di export, produzione ee occupazione. Gli occupati sono passati da 160.000 a 200.000 in cinque anni". Ad affermarlo è la deputata di NoiIlaria, vicepresidente Commissione Attività Produttive a margine dell’evento 'da L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Roma, 17 apr. (Adnkronos) - "È importante celebrare il Made in Italy con un focus sul settore della Nautica , diventato centrale per valori di export, produzione ee occupazione. Gli occupati sono ... (liberoquotidiano)

"È importante celebrare il Made in Italy con un focus sul settore della Nautica , diventato centrale per valori di export, produzione ee occupazione. Gli occupati sono passati da 160.000 a 200.000 in ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – "È importante celebrare il Made in Italy con un focus sul settore della Nautica , diventato centrale per valori di export, produzione ee occupazione. Gli occupati sono passati da 160.000 ... (periodicodaily)

Morte Mattia Giani, si indaga sull’ipotesi di omicidio colposo del calciatore: decisive le parole dei genitori - Svolta nelle indagini per la morte di Mattia Giani, il calciatore 26enne del Castelfiorentino che domenica 14 aprile ha accusato un malore durante la partita con il Lanciotto ed è deceduto poi lunedì ...ilfattoquotidiano

Giuseppe Conte su voto di scambio in Sicilia: “Tutte le forze politiche alzino l’asticella e ridiano dignità alla politica” - Sul caso di corruzione e voto di scambio in Sicilia è intervenuto il leader del M5S Giuseppe Conte in Basilicata: “È la conferma che il centrodestra non può assolutamente parlare di questi temi perché ...ilfattoquotidiano

Nautica, Planamente (Cantiere del Pardo): “E’ un settore di traino per economia per export e lavoro” - (Adnkronos) – "Sicuramente la Nautica italiana è un’eccellenza del Made in Italy nel mondo: i dati lo confermano dato che esportiamo dall’80% al 90%. È un settore che traina l’economia italiana con un ...sardegnareporter