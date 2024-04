Naurica, Cangiano (FdI): "Eccellenza italiana, siamo tra principali costruttori" - Roma, 17 apr. (Adnkronos) - 'La nautica diporto è una delle eccellenze italiane, siamo tra i principali produttori di struttura da diporto con ...notizie.tiscali

Gli strani incroci della famiglia Sammartino: lo zio deciderà sullo scioglimento per mafia di Bari, il nipote sospeso da vice-governatore - Uno strano incrocio sull’ asse Bari-Palermo, tutto interno alla famiglia Sammartino. Protagonisti Luca Sammartino – esponente della Lega e vice-presidente della Regione Siciliana, sospeso dalle sue ca ...ilfattoquotidiano

Maltempo, pioggia e freddo: così cambia il meteo cambia in Italia - Dopo il tepore e il caldo che ha portato a un anticipo di estate, il metro cambia in Italia. Freddo, frequenti temporali e neve su Alpi e Appennini fino a 1000 metri di quota. Sono queste, in sintesi, ...ilfattoquotidiano