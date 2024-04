Napoli | tre obiettivi di Mercato per De Laurentiis | Ecco cosa filtra

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Deha fissato treprincipali per ildel: acquistare due nuovi difensori centrali, trovare il sostituto di Osimhen e rinnovare Kvaratskhelia. Il presidente Aurelio Deha delineato le tre direttrici prioritarie su cui si muoverà il calciodelnei prossimi mesi secondo quanto riportato dal Mattino. Trediper DeLa prima esigenza è rinforzare il reparto arretrato con l’acquisto di almeno due nuovi difensori centrali. Il sogno è il ritorno di Kim Min-jae, ma l’operazione appare molto complicata per i costi elevati e l’interesse della Juventus. Percorribile invece la pista che porta a David Hancko del Feyenoord, anche se onerosa. Altri ...

Il “ B-Treat Campania for Weddings 2024 ”, evento destinato a 30 agenzie di wedding planning, parte da Napoli . parte da Napoli il “ B-Treat Campania for Weddings 2024 ”, l’evento professionale ... (2anews)

Il 14 aprile 2024 la terra ha trema to nei Campi Flegrei e sotto il Vesuvio rispettivamente con magnitudo 3.7 e 2.1. La prima scossa si è verificata alle 9,44 con epicentro localizzato alle porte di ... (informazioneoggi)

A bordo di uno scooter elettrico per disabili nelle strade di Napoli dimostriamo quanto sia difficile, se non impossibile, muoversi sui marciapiedi .Continua a leggere (fanpage)

Carcere di Poggioreale, la droga occultata in deodoranti e colombe pasquali - «Nella casa Circondariale di Napoli Poggioreale, durante una perquisizione in uno dei padiglioni del carcere, in una stanza detentiva dove vi erano ubicati sei reclusi, il cane Spike ...ilmattino

CorSport - Nuovo allenatore del Napoli: testa a testa tra Gasperini e Pioli, le ultime - Il cerchio si stringe per la panchina del Napoli come si legge questa mattina sul Corriere dello Sport. A scalare tutte le gerarchie al momento è Gian Piero Gasperini dell'Atalanta che già nel 2011 fu ...msn

Napoli, c'è David per il dopo Osimhen: avviati i contatti, la strategia di De Laurentiis - Con le valigie in mano, Victor Osimhen è pronto a dire addio al Napoli. Sono stati quattro anni intensi, con la vittoria di uno scudetto, del titolo di capocannoniere e tante emozioni condivise. È il ...calciomercato