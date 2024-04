Napoli sarà sepolta come Pompei | l’apocalittico documentario svizzero sui Campi Flegrei Corrmezz

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 17 aprile 2024)sui. Ne scrive il Corriere del Mezzogiorno con Roberto Russo. Per Rsi, la tv pubblica svizzera di lingua italiana, non abbiamo scampo: un’eruzione aidistruggerà anche, coprendola sotto trenta metri (sic!) di materiale vulcanico; causerà problemi gravi in tutto il Meridione d’Italia e avrà importanti ripercussioni su buona parte del continente europeo. Da alcuni giorni circola su YouTube undel canale televisivo elvetico dal titolo quanto mai esplicito: «, il supervulcano che minaccia l’Europa». Un reportage di 42 ...