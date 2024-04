Napoli | Kvaratskhelia non si è allenato per una gastroenterite

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Ilcontinua la sua preparazione in vista della partita di campionato contro l’Empoli, in programma sabato al Castellani. Calzona deve ancora fare a meno di Olivera e Contini. Ogginon si èper una. L’allenamento delIl report dell’allenamento: “Ilsi èquesta mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Empoli in programma sabato allo Stadio Castellani per la 33esima giornata di Serie A. Piacevole sorpresa oggi al Konami Training Center per la gradita visita di Dries Mertens con il figlio Ciro. L’ex bomber azzurro ha assistito all’allenamento e ha salutato il gruppo con grande emozione e affetto. La squadra ha iniziato la seduta svolgendo attivazione a secco. ...

De Luca punta su Kvaratskhelia per la rinascita del Napoli In diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista de Il … L'articolo De Luca : “Il Napoli ripartirà da ... (forzazzurri)

ULTIM'ORA - Problemi per Kvaratskhelia: non si è allenato per una gastroenterite - Napoli in campo questa mattina per l'allenamento a Castel Volturno nella settimana che condurrà alla gara di sabato al Castellani contro l'Empoli ...tuttonapoli

ALLENAMENTO - Napoli, personalizzato in campo per Olivera, terapie per Contini, Kvara non si è allenato per una gastroenterite - Il Napoli si è allenato questa mattina all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l'Empoli in programma sabato allo Stadio Castellani per la 33esima giornata di Serie A. Pi ...napolimagazine

Kvaratskhelia non si è allenato. Mertens con Ciro a Castel Volturno. Il report - Kvaratskhelia non si è allenato quest'oggi a Castel Volturno. Piacevole sorpresa al centro tecnico, Mertens ha fatto visita con il piccolo Ciro.areanapoli