Napoli | ex dipendente morì per l’amianto | Atitech condannata a maxi risarcimento

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Tempo di lettura: 3 minutiLavoratore deceduto per un mesotelioma pleurico,spaad un ulteriore indennizzo. Sono occorsi 18 anni, tanti ne sono trascorsi dalla morte di Aldo Converso, per definire la vicenda risarcitoria. L’exdell’azienda di aerotrasporti spirò nel 2006, a 59 anni. A causarne il decesso, confermano le sentenze, un cancro ai polmoni da esposizione al. Converso – nato ae residente a Casalnuovo – fu assunto a 18 anni nello stabilimento Ati di Capodichino, trasformatosi nel 2004 in. Nel tempo ricoprì diverse mansioni, tra le quali assistente tecnico di bordo e magazziniere. In seguito si trovò esposto alle pericolose fibre di amianto presenti negli impianti. Il tutto, sottolinea l’Osservatorio nazionale amianto, ...