Napoli | da Calzona a quello che sarà…

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Vedie…L’edizione odierna di Repubblica scrive che Francescoavrebbe potuto preparare con calma l’Europeo con la Slovacchia, invece ha accettato la richiesta di aiuto di Aurelio De Laurentiis per affetto. Di seguito alcune righe tratte dal quotidiano fondato da Eugenio Scalfari. Ilnon è riuscito a onorare il tricolore sul petto “Difendere lo scudetto è stato impossibile e gli azzurri non sono riusciti nemmeno a onorarlo, vanificando anche la disperata e mortificante staffetta in panchina tra Rudi Garcia, Walter Mazzarri e Francesco, che si sono avvicendati invano al capezzale dei campioni d’Italia. Il meno colpevole di tutti è il tecnico calabrese”.costretto a lavorare… “Costretto a lavorare tra le macerie lasciate dai suoi colleghi e sobbarcandosi ...

