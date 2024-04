Napoli | allenamento con visita a sorpresa dell’ex Mertens | Kvaratskhelia ai box per una gastroenterite

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Ospite d’eccezione alla seduta dimattutina del. I ragazzi di Calzona si sono infatti allenati sotto gli occhi di Dries, attaccante del Galatasaray che ha salutato i suoi ex compagni “con grande emozione e affetto“, si legge in una nota del club. Al fianco del calciatore belga c’era anche suo figlio Ciro. Per quanto riguarda il lavoro in campo, i partenopei si sono divisi in due gruppi, alternando circuito di forza e lavoro tecnico tattico, per poi chiudere con una partitella a campo ridotto. Lavoro personalizzato per Olivera, mentre Contini ha svolto delle terapie. Chi non si è allenato è stato Khvicha, fermato da una. SportFace.

