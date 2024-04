Myanmar | San Suu Kyi lascia il carcere

(Di mercoledì 17 aprile 2024) 7.32 L'ex leader birmana Aung San Suu Kyi è stata trasferita dalla prigione alla sua abitazione, come misura sanitaria per l'ondata di caldo nel Paese. Così il portavoce dell'esercito birmano. La 78enne Suu Kyi e l'ex presidente del suo governo spodestato, il 72enne Win Mynt, sono tra i prigionieri anziani e malati trasferiti per il forte caldo. Suu Kyi, attivista per i diritti umani, dissidente politica e Nobel per la Pace nel 1991, è stata Consigliera di Stato dal 2016 al golpe militare del 2021.

