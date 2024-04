Muore sul volo Torino-Lamezia | defibrillatore e adrenalina inutili | malore per la moglie a bordo

Bergamo. Dramma nel tardo pomeriggio di mercoledì 17 aprile in via Stezzano , all’altezza del distributore Q8. Un motociclista di 53 anni è morto dopo una caduta sulla Statale 42, a poca distanza dal ... (bergamonews)

Malore sul volo Torino-Lamezia, Giuseppe Stilo Muore a 35 anni: il dramma davanti alla moglie, si erano sposati l'anno scorso - Si chiamava Giuseppe Stilo l'uomo morto dopo il malore avuto sul volo Ryanair Fr8780, partito da Torino Caselle e diretto all'aeroporto di Lamezia Terme mercoledì 17 aprile.leggo

Papà Muore per salvare il figlio rimasto intrappolato nella casa in fiamme: il piccolo in coma perde la vita 4 giorni dopo - Un dramma senza fine. Una famiglia distrutta dalle fiamme di un incendio. Nella tragedia, il gesto eroico di un papà che ha sacrificato la sua vita per salvare quella del figlio di 4 ...leggo

San Marcello, travolto dalla motozappa in retromarcia: 71enne Muore sul colpo - La tragedia poco prima delle 20, nel suo campo nella zona di Montelatiere. Inutile per lui ogni tentativo di soccorso ...ilrestodelcarlino