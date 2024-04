Mozzarella bar per matrimoni ed eventi L’idea di Vincenzo Troia – mastro casaro pugliese

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Andria, 17 aprile 2024. Avete mai visto come si produce la? Molti risponderanno no, ma ora è possibile assistere a uno show che mostra come si realizza.di nascita, è uno dei massimi interpreti: "Durante, intrattengo gli ospiti con questa magnifica arte. Uno spettacolo che in molti definiscono