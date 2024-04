Morto sul volo Torino-Lamezia Terme | il dramma di un 30enne dopo il malore in aereo | giallo sull’ambulanza bloccata

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Tragedia sulla pista dell’aeroporto di Caselle, dove un passeggero di 30 anni èmentre si trovava ancora a bordo dell’. Come riporta La Stampa, l’uomo avrebbe avuto unsulRayanair FR8780R partito dae diretto a. In quel momento l’si trovava a metà del viaggio e il comandante si è visto negare ogni richiesta di atterrare su altri aeroporti. Perciò è stato costretto a tornare indietro a Caselle. Intanto ilera stato soccorso dal personale di bordo, mentre era stato avvertito il 112. Quando l’è riuscito ad atterrare a, il passeggero èper un sospetto arresto cardiaco mentre il personale medico arrivato in ...

Caorle. Trovato agonizzante in auto dal padre, giallo sulla morte di Nicolas Ridolfo: la Procura ordina l'autopsia. Le due ipotesi - CAORLE - Disposta l'autopsia per fare piena chiarezza sulla morte di Nicolas Ridolfo, il 29enne originario di San Stino di Livenza trovato agonizzante sotto l'abitazione del ...ilgazzettino

Zero news su Klaus Schwab Morto dopo essere stato ricoverato in ospedale: gli ultimi riscontri - Per fortuna non abbiamo news su Klaus Schwab Morto dopo essere stato ricoverato in ospedale, con gli ultimi riscontri che raffreddano tutto ...bufale

Malore in volo, l'aereo torna indietro ma manca la scorta per l'ambulanza: passeggero muore a 30 anni - Un ragazzo di 30 anni è Morto a Torino dopo essersi sentito male mentre viaggiava in aereo: a causa del malore il volo ha cercato di atterrare all'aeroporto più vicino ma alla ...leggo