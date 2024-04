Morte Mattia Giani | si indaga sull’ipotesi di omicidio colposo del calciatore | decisive le parole dei genitori

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Svolta nelle indagini per ladi, il26enne del Castelfiorentino che domenica 14 aprile ha accusato un malore durante la partita con il Lanciotto ed è deceduto poi lunedì mattina all’ospedale di Careggi. La Procura della Repubblica di Firenzeoradi. L’inversione di rotta è stata data soprattutto dalle dichiarazioni del padre Sandro, che ha denunciato l’assenza di un medico a bordo campo in grado di usare il defibrillatore, e più in generale daiche sono stati sentiti dai Carabinieri di San Miniato come persone informate sui fatti. Come riportato dall’Ansa, al momento non ci sono persone iscritte le registro degliti e nessuna denuncia ...