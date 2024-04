Morte Mattia Giani | si indaga per omicidio colposo Il padre Sandro | Ho visto tutto

(Di mercoledì 17 aprile 2024)è l'ipotesi di reato su cuila procura della Repubblica di Firenze per ladi, il calciatore 26enne del Castelfiorentino che domenica 14 aprile ha accusato un malore durante una partita con il Lanciotto ed è deceduto poi lunedì mattina all'ospedale di Careggi. Al momento non ci sono persone iscritte nel registro degliti. Il pm Giuseppe Ledda disporrà l'autopsia, che si terrà domani o venerdì prossimo.La denuncia delNei giorni scorsi ildel ragazzo aveva lamentato il fatto che non ci fosse un medico in campo e nessuno sapeva usare il defibrillatore.era sugli spalti con la famiglia e la fidanzata diquando ...

