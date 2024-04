Morte di Mattia Giani | indagini per omicidio colposo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Firenze, 17 aprile 2024 – Sulladi, il calciatore di 26 anni del Castelfiorentino che domenica 14 aprile ha accusato un malore in campo durante la partita contro il Lanciotto Campi ed è morto poi lunedì mattina all’ospedale Careggi, la procura della Repubblica di Firenze indaga per. Al momento non ci sono persone iscritte nel registro degli indagati. Il pm Giuseppe Ledda ha disposto l'autopsia, che si terrà domani o venerdì prossimo.