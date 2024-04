Morte di Mattia Giani | il padre dai carabinieri | «Voglio che queste tragedie non accadano più»

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Aperta un’inchiesta, nei prossimi giorni l’autopsiaAperta un’inchiesta, nei prossimi giorni l’autopsia. Secondo ilnon c’era il medico a bordo campo, è arrivata una prima ambulanza in ritardo e senza medico e il defibrillatore c’era ma è stato usato soltanto dal medico arrivato con la seconda ambulanzaAperta un’inchiesta, nei prossimi giorni l’autopsia. Secondo ilnon c’era il medico a bordo campo, è arrivata una prima ambulanza in ritardo e senza medico e il defibrillatore c’era ma è stato usato soltanto dal medico arrivato con la seconda ambulanza

Firenze, 17 aprile 2024 - ''Le gare della 29/a giornata del girone 'A' del campionato dilettanti di Eccellenza, in programma domenica 21 aprile, non saranno disputate e verranno invece giocate la ... (lanazione)

Un minuto di raccoglimento in memoria di Mattia Giani - La FIGC ha disposto un minuto di raccoglimento prima dell’inizio delle gare di tutte le competizioni in programma per l’intero fine settimana, inclusi anticipi e posticipi, in memoria di Mattia Giani, ...pianetaempoli

Mattia Giani, ipotesi di omicidio colposo per il calciatore morto in campo: cresce l'attesa per l'autopsia - Nuovo capitolo della tragedia che ha colpito Mattia Giani. Omicidio colposo è l'ipotesi di reato su cui indaga la procura della Repubblica di Firenze per la Morte di Mattia Giani, ...leggo

"Endless Love", trama e cast della nuova serie turca in onda al posto di "Terra Amara" - "Endless Love" è la nuova serie del pomeriggio di Canale 5 che ha preso il posto di "Terra amara".tgcom24.mediaset