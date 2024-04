Morte del calciatore Mattia Giani | i genitori | “Vogliamo che non accada più ad altri ragazzi”

(Di mercoledì 17 aprile 2024) "Andremo avanti per vie legali perché quanto accaduto a nostro figlio nonadragazzi" ha spiegato il papà di, Sandro, aggiungendo: "Non riporterà in vita il nostroma almeno sarà utile a qualcun altro".

Aborto, l'attacco della Spagna: «Pressioni dell'Italia contro il diritto». Meloni: «Niente lezioni». Ecco cosa sta succedendo - Scontro tra Spagna e Italia sull'aborto. Un emendamento al decreto legge sul Pnrr prevede il coinvolgimento nei consultori di quelle realtà del terzo settore che sostengono ...ilgazzettino

Calciatore Mattia Giani morto dopo un malore in campo, Procura indaga per omicidio colposo: disposta autopsia - Svolta nelle indagini sul caso Mattia Giani, il calciatore morto in campo per un malore. La Procura dispone l'autopsia e ipotizza l'omicidio colposo ...notizie.virgilio

Nutriva il figlio con "raggi di sole". Così l'influencer vegano ha fatto morire il neonato - Nel marzo 2023 il piccolo Kosmos, di 30 giorni, è morto di denutrizione e polmonite: condannato il padre, un influencer sedicente vegano crudista ...ilgiornale