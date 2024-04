Moratti | «Questa Inter a volte mi ricorda quella di Herrera La costruzione dal basso non la capisco»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Il Corriere della Seravista Massimo, ex presidente dell’. I neroazzurri si avviano a vincere lo scudetto, il ventesimo della loro storia. «Il bel gioco è la sua caratteristica principale. Piacevolissima da vedere, amil’di, macon un sistema sicuramente diverso, se vogliamo moderno, lo esprime al meglio».: «Inzaghi? è pignolo nel ricercare la migliore soluzione per la squadra»su Inzaghi: «Un grande lavoratore, ha poi una qualità importante: non si accontenta mai, è pignolo nel ricercare la migliore soluzione per la squadra. Mi ha sorpreso la sua dote nel valorizzare il gruppo e nel dare sempre le giuste motivazioni». Netta ...